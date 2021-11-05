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Yaşam Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?
Yaşam

Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?

Pastırma sıcağı yazı ne? Havalar soğudu derken birden sıcaklığın yükseldiği dönemler için pastırma sıcağı denir. Peki, pastırma sıcakları kaç gün sürer? Pastırma sıcakları ne zamana kadar sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:31:00 -
Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?

Ekim ayında hava sıcaklığı bir hayli düştü ve milyonlar kışa hazırlığa başladı. Ancak son günlerde bazı şehirlerde sıcaklık artmaya başladı. Bu durum ise 'Pastırma sıcağı ne?' sorusunun cevabının araştırılmasına yol açtı. Peki, pastırma sıcağı kaç gün sürer?

Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörüldüğünü ifade ediyor. Pastırma sıcakları özellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ilk iki haftası yaşanır. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyreden. Gündüzleri hava sıcak olsa da geceleri ayaz olur. Bazen bu durum kış mevsiminde de yaşanır. Geçtiğimiz yıl aralık ve ocak aylarında sıkça güneşli, sıcak günler yaşanmıştı.

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

 

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