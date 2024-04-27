  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya NATO'ya ateş püskürdü! İki ülkeye desteğini açıkladı

Son dakika! Türkiye'den Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakanın hadsiz sözlerine tepki

Starbucks'ın yeni şube açılışına katılan isim herkesi şok etti

Hükümet ısrarla 'zam yok' dedi! Ünlü profesör ise yeni asgari ücreti açıkladı, herkes heyecanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 1915 tepkisi!

Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İyi dinle Doğan Bekin, iyi dinle Fatih Erbakan! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu utanmazlığa bakın

Türkiye'den simülasyon atağı! Askeri ve sivil amaçlı olarak üretilecek

TOGG'un rakibi iflas bayrağını çekmek üzereyken hiç olmayacak şey oldu! 4 dev 'biz alalım' diye bir anda başvuru yaptı
Yaşam Pastanede oturan 2 kişiye kurşun yağdırdı
Yaşam

Pastanede oturan 2 kişiye kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 02:09:00 -

Konya’nın Ereğli ilçesinde pastanenin bahçesinde masada otururken tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 21.40 sıralarında Hacımütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastanenin bahçesinde masada oturan Yavuz Çaphan (38) ve Hacı Salih Ç.’ye (29) yaklaşan bir kişi, şahıslara ateş ettikten sonra araca binerek kaçtı. Silahla yaralama olayı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Yavuz Çaphan ve Hacı Salih Ç. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yavuz Çaphan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısını yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın H.P. (44) olduğunu tespit etti. Zanlı H.P.’nin annesine ait olan Eti Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesindeki evde olduğunu belirleyen polis şüpheliyi adreste yakaladı. Şüpheli H.P. olayda kullandığı tabancayı polise teslim etti.

Zanlı H.P.’nin, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23