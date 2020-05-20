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Pastanede kurulan kütüphaneden kitap alan çocuklara dondurma ikramı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:13:30 -
Pastanede kurulan kütüphaneden kitap alan çocuklara dondurma ikramı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde pastane işleten Murat Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar için iş yerinde oluşturduğu kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz dondurma veriyor.

Murat Aksoy, Bademli Mahallesi'ndeki iş yerinde, Bademli Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen'in desteğiyle 150 kitaptan oluşan kütüphane kurdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları, serbestliğin uygulandığı saatlerde iş yerinde ağırlayan Aksoy, kitap alan çocuklara dondurma ikram ediyor.

Ödünç aldıkları kitapların isimlerini Aksoy'a yazdıran çocuklar, kitapları okuduktan sonra iş yerine teslim ediyor.

Murat Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerindeki okulun kapalı olduğunu, çocukların kitap ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en yakın yerin 18 kilometre uzaktaki ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasının önemini vurgulayan Aksoy, "Mahallemizde belediyeye ait kütüphane 5 yıldır kapalı durumda. Okul müdürümüzün katkılarıyla öğrencilerimize kitap okumaları konusunda yardımcı olmak istedik. Geçen hafta kütüphanemizi kurduk. Mahallemizden ve çevre mahallelerden çocuklar buraya gelip kitap alıyor." dedi.

Çocuklar ve aileleri de Aksoy'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.


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