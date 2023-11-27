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Kadın - Aile Pastane usulü simit (Sütlü kıyır kıyır): Kahvaltıların en çok sevilen lezzeti! Evde kısa sürede hazırlamak mümkün!
Kadın - Aile

Pastane usulü simit (Sütlü kıyır kıyır): Kahvaltıların en çok sevilen lezzeti! Evde kısa sürede hazırlamak mümkün!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 23:36:00 - 2023-11-27 23:38:31
Pastane usulü simit (Sütlü kıyır kıyır): Kahvaltıların en çok sevilen lezzeti! Evde kısa sürede hazırlamak mümkün!

Kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden biri olan simit pişi, pratik ve lezzetli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Evde kısa sürede yapmak çok ama çok kolay

Pastane Usulü Simit (Sütlü Kıyır Kıyır) Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağ
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı süt (1 su bardağından 1 parmak eksik)
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı sıvı yağ (1 su bardağından 1 parmak eksik)
1 adet yumurta (sarısı içine akı dışı için)
1 yemek kaşığı toz şeker
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
3,5-4 su bardağı un (3 ten sonra kontrollü)

Bulamak için;

Susam
Dikkat ; su bardağı 200ml

Pastane Usulü Simit (Sütlü Kıyır Kıyır) Tarifi Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığındaki tereyağı kabımıza alalım.
Süt ,sıvı yağ ,yumurta sarısı, şeker ,tuz ve kabartma tozunu ekleyin.
Unu azar azar ekleyelim, 3 su bardağını koyduktan sonra ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda hamur olana kadar yoğuralım.
Simit şekli verelim, ben şekillerini bir tık büyük bezelerle verdim.
Yumurta akına ardından bol susama bulayıp tepsiye dizelim.
180 derecede fanlı fırında nar gibi kızartalım :)
Bu tarifte yoğurt yerine süt kullanılıyor emin olun çok seveceksiniz ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor, üstelik bayatlamıyor.

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