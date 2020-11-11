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Kadın - Aile Pastacı kreması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pastacı kreması nasıl yapılır?

Tam ölçülü pastacı kreması | Tatlılarınızı zenginleştirmek, pastanızı lezzetlendirmek için tam ölçülü bir krema tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, pastacı kreması nasıl yapılır? | Pastacı kreması tarifi | Denenmiş pastacı kreması tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:20:00 -
Pastacı kreması nasıl yapılır?

Kolay pastacı kreması | Pastalarda, lokmalarda, kurabiyelerde kullanabileceğiniz pastacı kremasını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, pastacı kreması nasıl yapılır?

Pastacı kreması tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta
  • 2 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2,5 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Pastacı kreması nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine yumurta, un, nişasta, şeker ve sütü ekleyip çırpın.

Tencereyi ocağa alın ve sürekli karıştırarak pişirin.

Krema koyulaşmaya başladığında tereyağını ekleyin.

Kıvam alan kremanın altını kapatın ve vanilyayı ekleyin.

Kremanın soğuması için ara ara karıştırabilirsiniz.

Bu tarifi pastalarda, keklerde, kurabiyelerde ve lokmalarda kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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