Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet
Moskova'da yapılan üçlü görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme yapılmıştı.
O zirvenin öncesine dair ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Görüşme öncesi liderleri kapıda karşılayan Putin, Aliyev ile geç kalan Paşinyan'ı beklemeye başladı.
Rus lider Putin, uzun süren sessizliğin ardından gelişigüzel bir konu açarak, "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, "Hayır, normal, 5-6 derece" cevabını verdi.