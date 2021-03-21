Paşinyan'dan olay itiraf: Rusya'dan cephanesiz olarak satın aldık
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Dağlık Karabağ Savaşı" öncesi Rusya'dan satın alınan Su-30SM uçaklarının cephanesinin bulunmadığını itiraf etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan Su-30SM savaş uçaklarını füzeleri olmadan satın aldıklarını itiraf etti.
Aragatsotn bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuşan Paşinyan, "Uçakları satın aldık ve Mayıs 2020’de teslim edildi. Dağlık Karabağ savaşından önce füzeleri alacak vaktimiz olmadı" dedi.
Önceki Ermenistan yönetimini suçlayan Paşinyan, "Eğer uçakları siz almış olsaydınız, biz de füzeleri alabilirdik" ifadelerini kullandı.
Ermenistan eski Genelkurmay Başkanı Movses Akopyan, Kasım 2020’de Rusya’dan satın alınan Su-30SM uçaklarının mühimmatı olmadığını söylemişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bu açıklamayı reddetmiş ve Akopyan’ın devlet sırrını açığa çıkardığını belirtmişti.