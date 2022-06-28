  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paşinyan'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Paşinyan'dan kritik Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme fırsatlarını gördüğünü belirterek bunun için her türlü adımı atacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 02:44:00 -
Paşinyan'dan kritik Türkiye açıklaması

Paşinyan, bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.

Diğer yandan Türkiye tarafının ‘Zengezur koridoru’ ile ilgili açıklamalarının Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine engel olduğunu dile getiren Paşinyan, ama bunun Türkiye’yle diyalogu kesecekleri anlamına gelmediğini kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23