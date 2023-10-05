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Dünya Paşinyan'dan istifa tehdidi! 'Sonucu kötü olur'
Dünya

Paşinyan'dan istifa tehdidi! 'Sonucu kötü olur'

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:22:00 -
Paşinyan'dan istifa tehdidi! 'Sonucu kötü olur'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası istifasını isteyen protestolara ilk kez yanıt verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası istifasını isteyen protestolara ilk kez yanıt verdi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de başlattığı ve 24 saat içinde başarı ile sonuçlanan antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da istifa sesleri yükseliyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren Ermenistan'da düzenlenen protestolarda Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istenmişti. Paşinyan'a karşı tepkilerse gün geçtikçe devam ederken Ermenistan Başbakanı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'SONUCU KÖTÜ OLUR'

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi. Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken "Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam." dedi.

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti. Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.
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