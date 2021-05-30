Paşinyan’dan gündemi sarsacak itiraf! 'S-400'ün içerisindeki altın...'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 44 günlük Karabağ Savaşı sonrası itiraflarda bulunmaya devam ediyor. Rus S-300 hava savunma sisteminin üzerindeki kartın, içindeki 30/40 bin dram (Ermenistan para birimi) tutarındaki altın için bir subay tarafından çıkartıldığını söyledi. Paşinyan, 'Eğer Ermenistan Cumhuriyeti'nde bunu yapanlar varsa her şey için de suçlarlar tabii' dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin hezimetiyle sonuçlanan 44 günlük Karabağ Savaşı sonrası itiraflarda bulunmaya devam ediyor.

Ermenistan, Azerbaycan topraklarını neredeyse 30 yıla yakın bir süre işgal altında tutmuş ancak 2020'de Azerbaycan'ın başlattığı 44 günlük harekatla bu topraklar geri alınmıştı.

Karabağ hezimetinden sonra Ermenistan'da büyük tartışmalar başladı. Halk sokağa çıkarak Paşinyan hükümetine karşı eylemler düzenledi. Öte yandan, Ermenistan ordusu ve Cumhurbaşkanı da Paşinyan'a istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Nihayetinde Paşinyan geçtiğimiz Mart ayında, ülkenin 20 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı. Ülke hızla erken seçime doğru yol alırken, Karabağ tartışması da devam ediyor.

TRT Haber'in haberine göre, Ermenistan bürokrasisi ve siyasileri birbirlerini suçlayan ve hezimetten sorumlu tutan açıklamalar yapıyor. Hatta Başbakan daha önce Rus iskender füzelerinin isabet oranının düşük olduğunu ve patlamadığı iddia etmiş ama daha sonra bu açıklamalarından geri adım atmıştı.

Nikol Paşinyan'ın son iddiasının içerisinde yine Rus silahları var. Paşinyan, kendisi hakkındaki iddialara yönelik, "Bize hain diyorlar. Bunu söylerken net olmalılar ve askeri birlikleri ziyaret ettiğimiz için hain diyorlar. Güya böcek yerleştirmişiz" ifadelerini kullandı.

"S-300 kartını içerisindeki altını bir subay çıkarttı"

Paşinyan konuşmasının devamında kendisine suçlama yöneltenlere hitaben;

"Bizi kendileriyle kıyaslıyorlar. Bizi kendileriyle kıyaslıyorlar çünkü ne yazık ki, Ermenistan'da S-300 üzerindeki kartı, içindeki 30/40 bin dram tutarındaki altın için çıkaran insanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yapan bir subay. Eğer Ermenistan Cumhuriyeti'nde bunu yapanlar varsa her şey için de suçlarlar tabii" sözlerini sarfetti.

Ermenistan, 20 Haziran'daki erken seçime giderken, seçim tartışmalarının odağını Karabağ oluşturuyor.

10 Kasım'da imzalanan ateşkes

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.