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Dünya Paşinyan'dan flaş Türkiye mesajı: Olumlu yanıt vereceğiz
Dünya

Paşinyan'dan flaş Türkiye mesajı: Olumlu yanıt vereceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu bir şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 12:02:00 -
Paşinyan'dan flaş Türkiye mesajı: Olumlu yanıt vereceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek "Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." dedi.

Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Yorumlar

Ciddiye Almayın

Onun yarın ne diyeceği belli olmaz...
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Ahmet

Bence ziyarete gidelim onları Erivan'da...hava ve kara kuvvetleriyle...20 bin asker yeterince samimi olur...toplu sünnet yaparız..bolca sünnetçi de götürelim...
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