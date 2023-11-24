Paşinyan'dan Azerbaycan'a esir takası teklifi!

Dünya mücahid Hamas ile katil İsrail arasında anlaşılan 4 günlük çatışmasızlık ve esir takası gündemine yoğunlaşırken Ermenistan'dan Azerbaycan'a esir takası teklifi geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılı biterken yılsonu değerlendirmesi yaptı.

Ermeni halkının internet üzerinden kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Paşinyan, "Esirler sorunu dikkatimizin merkezinde yer almaktadır. Tamamen insani olan bu konunun siyasi amaçlar için kullanılmasından üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim" diyerek insan rolü yaptı.

Bu konuda esnek davranacaklarını ve esirlerin geri dönmesi için Azerbaycan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Paşinyan, şöyle devam etti:

“Müzakereler bu yollardan biridir. Ayrıca, Ermenistan'da hüküm giymiş Azerbaycanlıları bizim esirlerimizle takas etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik ve bu konuya insani bir nitelik kazandırdık. Esirlerin iadesiyle ilgili durumdan memnun değiliz. Ancak 2020'den bu yana 100'den fazla Ermeni esiri geri almayı başardık."

ÖNE ÇIKAN VİDEO