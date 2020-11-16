Paşinyan’a suikast girişimi

Azerbaycan karşısındaki askeri hezimet ve Karabağ’ın kaybedilmesi sonrası Ermenistan’da istenmeyen adam ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan’a suikast son anda önlendi. Ermeni istihbaratı, Paşinyan’a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini iddia etti.



Silahlar ele geçirildi



Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi. Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ’daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Paşinyan’ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürülen açıklamada, “Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi” denildi.



Birçok isim gözaltında



Olayla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları ile bir gönüllü birlik komutanının gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca Ermenistan eski istihbarat başkanı ve Anavatan Partisi Başkanı Artur Vanetsyan da Paşinyan’a suikast ve iktidarı gasbetme hazırlığı suçlamasıyla gözaltına alındı.