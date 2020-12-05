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Dünya Paşinyan'a soğuk duş! Yerine yeni isim seçildi
Dünya

Paşinyan'a soğuk duş! Yerine yeni isim seçildi

Ermenistan'ın Karabağ'daki hezimetinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, muhalefet partileri harekete geçerek başbakanlığa ortak aday gösterdi. Vazgen Manukyan'ın parlamento tarafından başbakan adayı olarak seçilmesi halinde erken seçim çağrısı yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 08:22:00 -
Paşinyan'a soğuk duş! Yerine yeni isim seçildi

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.

Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi,

Milletvekillerine göre, Başbakan Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.

Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.

1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

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