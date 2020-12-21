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Dünya Paşinyan’a oğlunun hesabını sordu
Dünya

Paşinyan’a oğlunun hesabını sordu

Muhalefetin yarın için genel grev çağrısı yaptığı Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’a olan öfke bir türlü dinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:17:00 -
Paşinyan’a oğlunun hesabını sordu

 Münübe Yılmaz 

Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin 40. gününde, hayatını kaybeden askerler için 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edilen ülkede, Azerbaycan’a karşı tarihi bir yenilgi alan Başbakan Paşinyan yoğun şekilde protesto edildi. Novosti Armenia’nın haberine göre, Erivan’daki Yerablur askeri panteonundaki yas töreni sırasında, savaşta oğullarını kaybeden bir anne, Paşinyan’a tepki gösterdi. Gözyaşlarına boğulan anne, Ermenistan Başbakanı’na “Neden tek oğlumu aldın? Nikol! Seninki gibi benim oğlum da burada olmalıydı, ama o mezarda. O benim tek çocuğumdu. Politika umurumda değil. En değerli şeyi kaybettim. Bir milyon versen bile kurtarmaz. Bir evim bile yok, her şeyimi kaybettim” diyerek veryansın etti.

Yumurtalı protesto

Erivan’daki Yerablur Askeri Mezarlığı’na bir anma yürüyüşünün düzenlendiği tören sırasında bir grup muhalifin “Hain Nikol” diye bağırarak, Başbakan’a yumurta fırlatması da dikkat çekti. Polis, Paşinyan’ı korumak ve protestocuları dağıtmak için büyük çaba harcadı.

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