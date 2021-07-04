Paşinyan'a bir kötü haber daha! Güvendiği dağlara kar yağdı

Rusya'nın liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) üyesi ülkeler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı Karabağ'da talep ettiği sınır güvenliği desteğini reddetti.

CSTO Genel Sekreteri Stanislav Zas, yaşananları 'sınır olayları' olarak tanımladı ve anlaşma kapsamına girmediğini söyledi.

Zas, "CSTO kapasitesinin, sadece üyelerinden birine karşı bir saldırı veya işgal durumunda kullanıldığının anlaşılması gerek" deyip ekledi:

"Burada aslında bir sınır olayı var. Şanslıyız ki orada ölü veya yaralı, yahut bir çatışma yok."

Çatışmalarda herhangi bir tırmanma söz konusu olmadığını kaydeden Zas, "Aslında, durumun kötüye gittiğini söyleyemeyiz. Sınır meselesinde yapılacak çok iş var ancak bunların müzakere masasında çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesinin ardından Rus barış gücü askerleri savaşın kaderinin değiştiği Şuşa dahil olmak üzere tüm sınır hatlarına yerleştirildi, ortak gözlem noktasında ise Türkiye de var.

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan tarafından 2002 yılında kurulan CSTO, bir üye devlete yapılan saldırının tüm üye devletlere yapılmış bir saldırı olarak kabul eden bir askeri ittifak.