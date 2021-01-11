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Dünya Paşinyan'a açık tehdit: Bunu yaparsan ülkeye giremezsin
Dünya

Paşinyan'a açık tehdit: Bunu yaparsan ülkeye giremezsin

Ermenistan’da muhalifler, Rusya'da Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı açık açık tehdit etti. Muhalifler, Paşinyan’a "Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 13:21:00 -
Paşinyan'a açık tehdit: Bunu yaparsan ülkeye giremezsin

Ermenistan’da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan’ı tehdit etti.

Paşinyan’ın Rusya’ya hareketi öncesi bir miting düzenleyen muhalifler, "Paşinyan yasadışı bir lider, Ermenistan'ı temsil etmiyor ve imzalayacağı belgelerin yasal bir gücü olmayacak. Eğer Moskova'da herhangi bir belge imzalarsa Ermenistan hava sahası onun için kapatılacaktır" dedi.

Paşinyan'ın yolunu kestiler

Göstericiler ayrıca, Rusya’ya uçmak üzere Zvartnots Havalimanı’na hareket eden Paşinyan’ı engellemek için havalimanı yolunu kesmeye çalıştı. Ermeni güvenlik güçlerinin göstericilere dağıtmasının ardından yol açılırken, çıkan olaylarda gözaltıların olduğu bildirildi.

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