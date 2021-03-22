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Dünya Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı atadı
Dünya

Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı atadı

Geçen hafta erken seçim kararı alan Başbakan Nikol Paşinyan, yeni bir Genelkurmay Başkanı atadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 09:46:00 -
Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı atadı

Azerbaycan'a karşı alınan yenilginin ardından başbakanın istifa etmesini tavsiye eden Genelkurmay Başkanını değiştirmek isteyen Paşinyan, tabiri caizse muradına erdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, bugün bu değişim gerçekleşti.

Paşinyan, Artak Davtyan’ı Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Aynı habere göre, Paşinyan’ın önerdiği bu isim henüz cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak onaylanmadı.

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