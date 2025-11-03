Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Ermenistan, 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte üç devlet okulunda Türkçe derslerini müfredata dahil etti. Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın doğruladığı programa göre Türkçe, 10–12. sınıf düzeyinde okutulacak. Farsça ve Gürcüce dersleri ise 5. sınıftan itibaren verilebiliyor.

UZMAN ÖĞRETMEN ŞARTI

Bakanlık, bölgesel dil derslerinin yalnızca yeterli uzman öğretmen bulunan okullarda uygulanabileceğini bildirdi. Şu anda Türkçe eğitimi verilen okulların isimleri kamuoyuna açıklanmadı.

Türkçe eğitimi, 2021’de onaylanan hükümet programı kapsamında başlatılan bölgesel dil politikalarının bir parçası. Söz konusu politika, öğrencilerin Rusça, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra bölgesel dilleri de öğrenmesini teşvik ediyor.

NORMALLEŞME SÜRECİYLE EŞ ZAMANLI

Karar, Erivan yönetiminin son dönemde bölgesel normalleşme adımlarıyla da örtüşüyor. Başbakan Nikol Paşinyan, geçtiğimiz ay Gürcistan’daki Tiflis İpek Yolu Forumu’nda Azerbaycan’dan Türkiye’ye transit taşımacılığa siyasi ve teknik olarak hazır olduklarını açıklamıştı.