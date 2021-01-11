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Dünya Paşinyan ile ilgili şoke edecek suikast iddiası
Dünya

Paşinyan ile ilgili şoke edecek suikast iddiası

Dağlık Karabağ'da büyük bir hüsrana uğrayan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrıları devam ediyor. Paşinyan ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:16:00 -
Paşinyan ile ilgili şoke edecek suikast iddiası

Ermenistan’da muhalifler, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Başbakan Nikol Paşinyan’ın Zvartnots Havalimanı’na giden yolunu kesmeye çalıştı. Havalimanı yakınlarında düzenlenen protestodaki eylemcilerden biri gözaltına alındı.

Ermenice yayın yapan Para.tv’nin aktardığına göre, Moskova’da Dağlık Karabağ konusunda gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde, Paşinyan’ın geçişini engellemek isteyen muhalifler, havalimanı yakınlarında protesto gerçekleştirdi. Protestocular havalimanına yürümelerine izin verilmesini istedi, ancak polis geçişlerin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

Paşinyan daha sonra havalimanına ulaşabildi, eylemciler arasından bir kişi de gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler bu yöndeyken Dr. Sinan Oğan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Dr. Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'daki hezimetin sorumlusu gören Ermeniler onu bir darbeyle istifaya gönderemediler. Sırada muhtemel bir suikast girişimi olabilir... Bu Ermenilerin çok sık yaptığı bir iş..." dedi.

 

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