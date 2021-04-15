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Dünya Paşinyan duyurdu! Ermenistan'ın kaybı...
Dünya

Paşinyan duyurdu! Ermenistan'ın kaybı...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki savaşın bilançosunu kamuoyu ile paylaştı

Yeniakit Publisher
2021-04-15 12:44:00 -
Paşinyan duyurdu! Ermenistan'ın kaybı...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Karabağ savaşında ölen asker sayısının yaklaşık 4 bin olduğunu açıkladı.

Dün parlamentoya yaptığı açıklamada Paşinyan, savaşta ölen askerlerden 3 bin 621'inin kimliklerinin tespit edildiğini, 321 kişinin ise halen kayıp olduğunu söyledi.

Paşinyan 201 cesedin ise DNA tespit çalışmalarının sürdüğünü, ölen asker sayısının toplamda yaklaşık 4 bin olacağını dile getirdi.

Ermenistan, Azerbaycan ile yaşanan savaşta daha önce ölen asker sayısını yaklaşık 3 bin olarak açıklamıştı.

Global Fire Power endeksine göre Ermenistan ordusunun aktif 45 bin, rezerve olarak da 210 bin personeli bulunuyordu.

Buna göre Ermenistan, Azerbaycan ile yaşanan savaşta aktif personel sayısının yaklaşık yüzde 9'u kadar asker kaybetmiş oldu.

Kaynak: Mepa News

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