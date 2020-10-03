  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var
Dünya

Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:51:00 -
Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları devam ediyor. Ermenistan'da panik havası sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka sesleniş konuşmasında yaptığı itirafta, çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Paşinyan, Ermenistan ve Rusya basınında geniş yer alan konuşmasında, Azerbaycan’a karşı direnmekte olduklarını, Azerbaycan’ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını söyledi.

"Çok fazla zayiatımız var"

Başbakan Paşinyan'ın Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Ermenice, Rusça, ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmasında oldukça gergin olduğu gözlemlendi.

Paşinyan, çok fazla kayıpları olduğunu söyleyerek, askerlerinin eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği gösterdiği iddiasında bulunarak halkına moral vermeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

GEBERİN ... SOYLARI GEBERİN ....LER HOCALIDA KATLİAM YAPTINIZ LANNNN ...LER İNTİKAM VAKTİ DAĞLIK KARABAĞDAN .... ÇIKIN ....
  • Yanıtla

Yahya

Perişanyan askerlerinin eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği gösterdiği soylemis. 1 saatir guluyorum. Araclarini ,silahlarini ,resmi evraklarini ,migferlerini ,cephanelerini arkadaslarini birakip kahramanca kaçiyorlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı listeyle Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araç, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 ..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler
Gündem

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında bir dönem partisinde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay