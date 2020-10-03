Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları devam ediyor. Ermenistan'da panik havası sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka sesleniş konuşmasında yaptığı itirafta, çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Paşinyan, Ermenistan ve Rusya basınında geniş yer alan konuşmasında, Azerbaycan’a karşı direnmekte olduklarını, Azerbaycan’ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını söyledi.

"Çok fazla zayiatımız var"

Başbakan Paşinyan'ın Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Ermenice, Rusça, ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmasında oldukça gergin olduğu gözlemlendi.

Paşinyan, çok fazla kayıpları olduğunu söyleyerek, askerlerinin eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği gösterdiği iddiasında bulunarak halkına moral vermeye çalıştı.