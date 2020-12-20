Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi

Dağlık Karabağ Savaşı'nı kaybeden ve Azerbaycanla anlaşma yapmak zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a karşı muhalefet büyüyor.

Başbakan Paşinyan hükümetinin istifa talebine Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin emekli generalleri de katıldı.

Ermeni generaller, Azerbaycan'la 44 gün süren savaşın ardından yaşanan hezimet hakkında da bir açıklama yaptı.

Açıklamayı imzalayan generaller, Ermenistan'daki cahil, dikkatsiz ve kibirli yetkililerin ülkeyi yok ettiğini söyledi.

Bölgede büyüyen sorunlar ve yeni güvenlik tehditleri konusunda Ermeni toplumunu tetikte olmaya çağırdılar.

Tek tek açıklama yaptılar

Ermeni generallerin açıklamasında, “Ülkede iç siyasi istikrarın tesis edilmesini, yeni yetkin, bilgili ve deneyimli bir hükümetin kurulmasını, başta ordu olmak üzere tüm devlet yapılarının doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlamayı önemli görüyoruz" denildi.

Ermeni generaller, "Mevcut hükümetin devleti yönetmekten aciz olduğu ve anavatana olan ağır sorumluluğunun yükünü kaldıramayacağı göz önüne alındığında, derhal istifa etmesi gerekiyor" dedi.

Saldırı uyarısı

Açıklamaya imza verenler, derhal Ermeni-Dağlık Karabağ-Diaspora üçlüsünü tüm potansiyellerini kullanmaya, mevcut durumu analiz etmeye ve değerlendirmeye, doğru yolları belirlemeye ve her şeyi hızlı yapmaya çağırdı.

Generallerin açıklamasında, "Mevcut durumda müttefikimiz Rusya'nın barışı koruma çabalarına kayıtsız kalmamalı ve düşmanın herhangi bir saldırısına hazır olmamalıdır" denildi.

Açıklama General Seyran Ohanyan (eski Savunma Bakanı), Yuri Khachaturov, Movses Hakobyan, Mikael Grigoryan, Hayk Kotanjyan, Levon Mnatsakanyan, Arshavir Garamyan, Alik Mirzabekyan, Samvel Karapetyan, Armen Kagramanyan, Vladik Hovhannisyan ve diğer yüksek rütbeli Çinli askerler tarafından imzalandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında yer alan Sünik bölgesindeki yolun sorunlu kısımlarında güvenliğin Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacağını bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın güneyinde Azerbaycan sınırında yer alan Sünik bölgesindeki yolun sorunlu kısımlarında geçiş güvenliğinin Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacağı ifade edildi.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Varılan anlaşmaya göre yolun Goris-David Bek kısmına araçların kesintisiz geçişinin sağlanması için Rus sınır güçleri konuşlandırılıyor. Goris-Kapan yolunun sorunlu bölgelerden geçen 21 kilometrelik bölümünün güvenliği de Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre ayrıca Rus sınır muhafızlarının yanı sıra 'temas hattının her iki tarafında' Ermenistan ve Azerbaycan sınır birlikleri konuşlandırılacak.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan ve Bakü'nün Karabağ’da ateşkes için varılan üçlü anlaşmaya göre, geçici muharebe mevzilerinin konuşlanma noktalarının yerleştirilmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Açıklamada, bunun daha önce tanınmayan Dağlık Karabağ’ın bir parçası olan ve Ermenistan ile sınırı bulunan bazı bölgelerin Bakü’nün kontrolüne geçmesinin ardından Azerbaycan ile sınırın bir kısmının yeniden çizilmesi ihtiyacından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Ermenistan'da 3 gün yas

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta başında ilan ettiği yas kapsamında sabah saatlerinde başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'ndan, Yerablur Askeri Mezarlığı'na bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sonunda ölen Ermeni askerlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Ayrıca kentin diğer bazı bölgelerinde de askerler anısına etkinlikler gerçekleştirildi.

Belçika'dan skandal karar

Belçika Temsilciler Meclisi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'ı kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

Meclis, Türkiye'ye de, "bölgede istikrarı bozucu müdahalelerine son vermesi" çağrısında bulundu.

Türkiye'den açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı karara "Ne tarihi, ne hukuki, sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor" sözleriyle tepki gösterdi.