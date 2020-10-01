Paşinyan bu defa ABD’den yardım istedi

Washington Post gazetesine konuşan Paşinyan, kendilerinin Karabağ’da işgalci olduğunu unutup, kendi ülkesini aklamaya çalıştı. Paşinyan, gazeteci David Ignatius (Davos’ta Erdoğan’ın “One Minite” dediği gazeteci) ile telefonla yaptığı mülakatta Türkiye’yi “kendi çevresinde, Doğu Akdeniz’de, Orta Doğu’da ve şimdi de Güney Kafkasya’da istikrarsızlık oluşturmakla” suçlamaya kalktı. Ermeni askeri kıyafetleri giyerek Azerbaycan’a karşı saldırılar düzenleyen PKK’lı teröristleri görmezden gelen Paşinyan, “Türkiye, Suriye’den gelen paralı askerlerle Azerbaycan’a yardım ediyor. Ayrıca bizim bir uçağımızı düşürdüler” yalanına başvurdu.