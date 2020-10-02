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Dünya Paşinyan, ABD, İran, Rusya ve Fransa’ya el açtı
Dünya

Paşinyan, ABD, İran, Rusya ve Fransa’ya el açtı

Azerbaycan’ın karşı saldırısı sonrası büyük kayıplar veren Ermenistan’da Başbakanı Nikol Paşinyan, yalanlarla uluslararası toplumu etkileme çabasından vazgeçmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:47:00 -
Paşinyan, ABD, İran, Rusya ve Fransa’ya el açtı

İddialarının bir bir yalan olduğu ortaya çıkan ancak yine de “çamur at izi kalsın” siyasetine devam eden Paşinyan, attığı yeni tweette, uluslararası toplumunun Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte hareket ettiğini, yabancı ülke teröristlerini Ermenistan’a karşı savaştırdıklarını gördüğünü iddia ederek, “Bu terörizm, ABD, İran, Rusya ve Fransa’yı eşit derecede tehdit ediyor” dedi.

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