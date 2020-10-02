Paşinyan, ABD, İran, Rusya ve Fransa’ya el açtı

İddialarının bir bir yalan olduğu ortaya çıkan ancak yine de “çamur at izi kalsın” siyasetine devam eden Paşinyan, attığı yeni tweette, uluslararası toplumunun Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte hareket ettiğini, yabancı ülke teröristlerini Ermenistan’a karşı savaştırdıklarını gördüğünü iddia ederek, “Bu terörizm, ABD, İran, Rusya ve Fransa’yı eşit derecede tehdit ediyor” dedi.