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Pasinler Vefa Grubu ihtiyaçlıların yardımına koşuyor

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:54:02 -
Pasinler Vefa Grubu ihtiyaçlıların yardımına koşuyor

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Pasinler Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan, engelli, şehit yakını, gazi, yetim ve tüm dar gelirli ailelerin yardımına hızır gibi yetişiyor. Mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar giden Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Emrah Saygı ve beraberindekiler, uygulama kapsamında ailelere gıda yardımında bulundu.


Öte yandan Pasinler’de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilçede sahipsiz sokak hayvanları beslenirken, sokağa çıkamayan çiftçilerin ise tarım arazileri de ekime hazırlandı. Pasinler Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede ihtiyacı olan vatandaşların hizmetine koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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