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Medya Pascal Nouma yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!
Medya

Pascal Nouma yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'de 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında Beşiktaş forması giyen daha sonra yarışma programlarına katılıp en iddialı yarışmacılar arasına giren futbolcu Pascal Nouma yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 17:43:00 - 2022-02-04 17:45:32
Pascal Nouma yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'de 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında Beşiktaş forması giyen daha sonra yarışma programlarına katılıp en iddialı yarışmacılar arasına giren futbolcu Pascal Nouma yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Pascal Nouma sosyal medya hesabından takipçilerine iyi haftalar dilerken yeni imajını da paylaştı. Pascal Nouma'nın bıyıklı imajına yorum yağdı.

Ünlü futbolcunun takipçileri "Pala dayı", "Baba sana ne olmuş böyle?" yorumları yağdı.

Pascal Nouma kendisine gelen bu tarz yorumların hepsine de emojiyle yanıt vermeyi ihmal etmedi.

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