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Pascal Nouma: Bizi bu yaştan sonra futbola başlatmayın!

Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın kötü oyununa isyan etti. Nouma, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." paylaşımında bulundu.

29 Eylül 2019 Pazar 21:02
Pascal Nouma: Bizi bu yaştan sonra futbola başlatmayın!

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Pascal Nouma, Beşiktaş'ın bu sezonki kötü performansına kayıtsız kalmadı. Bu sezon sadece 5 puan toplayabilen ve Avrupa Ligi'ne de mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta efsane isim Pascal Nouma, sosyal medyadan isyan etti.

"BÖYLE OLMAZ, KİM GİDİYORSA GİTSİN"

Pascal Nouma, Twitter hesabından, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Pascal, Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkarken 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 21:02
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