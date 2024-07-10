  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pasaportunu yaktı, vatandaşlıktan çıkarıldı
Dünya

Pasaportunu yaktı, vatandaşlıktan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 15:03:00 -
Pasaportunu yaktı, vatandaşlıktan çıkarıldı

Fransa'daki bir etkinlikte protesto için pasaportunu yakan Beninli aktivist Kemi Seba, Fransız vatandaşlığından çıkarıldı. Vatandaşlıktan atılan Seba, "Bir yükten kurtuldum" ifadesini kullandı

Yıllar önce siyahilere yönelik ayrımcılığı protesto için Afrika'ya yerleşen ve gerçek adı Stellio Gilles Robert Capo Chichi olan 42 yaşındaki Kemi Seba'nın vatandaşlıktan çıkarıldığına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkent Paris yakınlarında 16 Mart'ta Fransız pasaportunu yakan Fransa karşıtı Seba, X hesabından yaptığı açıklamada, artık Fransız vatandaşı olmadığını belirtti.

"Bir yükten kurtuldum" ifadesini kullanan Seba, 'Fransa'nın neo-sömürgeci politikası ve siyahilere yönelik sistematik ayrımcılığı nedeniyle' 14 yıl önce bu ülkeyi terk ederek Afrika kıtasına yerleştiğini ifade etti.

Fransa doğumlu Seba, 16 Mart'ta Paris civarında birçok katılımcının olduğu bir etkinlikte Fransız pasaportunu yakmıştı. Seba, Fransız makamlarına yönelik "Pasaportunuz, siyahiler köpekmiş gibi önüne koyduğunuz bir kemik değil. Ben özgür bir siyahi adamım. Ben özgür bir Afrikalıyım. Ben özgür bir Beninliyim" demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23