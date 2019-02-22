‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil mi?’’

Kendi ilan ettikleri halifeliğin ilk ihtişamlı günlerinde, İslam Devletine katılan yabancılar neşeyle Batı'ya bağlarından vazgeçtiler.

Fransa, Kanada ve diğer ülkelerden cihatçılar kendilerini pasaportlarını yakarken filme çektiler. Ancak yenilgisine yaklaştığı gibi, bir zamanlar savaşan radikaller şimdi paket tatilde mahsur kalmış mağdur turistler gibi davranıyor. Kanadalı bir adam elçiliğinin temasta olmadığından şikayet ediyor. Rakka'da “iyi vakit geçiren” bir İngiliz kadın Londra'ya dönmek için yardım istiyor

Bu üyeler kendi ülkeleri için ciddi bir problemdir. Gruba katılmak için 41.000'den fazla yabancı, Suriye ve Irak'a gitti. Londra'daki bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası Radikalleşme Araştırma Merkezi'ne göre, geçtiğimiz yılın ortasında 7.366 evine geri döndü.

Savaş alanında binlerce kişi öldü. Geriye kalan 850 civarında erkek ve Suriye'nin doğusunda dağılmış derme çatma kamplarda tutulan birkaç bin kadın var. Şimdi ABD başkanı Donald Trump, Avrupa'ya çağrı yaparak bu kişileri ülkelerine alıp yargılanmasını istiyor. Soru şu: Avrupa şimdi ne yapacak?

Kaynak: The Economist