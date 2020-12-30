Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2021 pasaport harcı kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. 2021 Pasaport harçları belli oldu... 2021 Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?

Pasaport harçlarında, süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.