Pasaport fiyatları ne kadar? Pasaport fiyatları 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 4 yıllık ücretleri

Pasaport ücretler 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 4 yıllık harç ücretleri ne kadar? 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede 2021 yılı vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yayınlandı. Buna göre araç muayenesinden vergisine, cep telefonu, pasaport, ehliyet harcından tapu ve emlak vergisine kadar her şey 2021 tarihinde yüzde 9.11 oranında zamlanacak. Peki 2021 yılında pasaport harç ücretleri kaç para olacak? İşte 2021 yılında zamlanacak yeni pasaport harç ücretleri

2021 yılı itibariyle pasaport harçları yüzde 9.11 oranında zamlanacak. Buna göre pasaport harçları yeni yılda şöyle olacak:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208 liradan 227,27 liraya yükselecek.

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 liradan 332,13 liraya yükselecek.

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 liradan 542 liraya yükselecek.

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 liradan 770 liraya yükselecek.

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 liradan 1.085 liraya yükselecek.