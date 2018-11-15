Pas lekesini çıkarmak için...

Pas lekesi kumaştaysa önce lekeyi su ile ıslatmalısınız. Sonra 200 ml kadar suda 1 tatlı kaşığı limon tuzunu eritin ve bu karışımla pas lekesini silin.

Eğer pas lekesi çok eski bir lekeyse limonlu suyu ısıtmanızda fayda var. Öyle lekeyi silerseniz, büyük ihtimalle sorunun üstesinden gelmiş olursunuz.

Pas lekesi beyaz bir kumaşta ise tebeşir ile kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Evet bildiğiniz beyaz tebeşir..

Bunun için de bir karışım hazırlamak gerekiyor. Ek olarak gliserin gerekmekte. Gliserin ve tebeşir tozundan eşit miktarda alın ve katı bir kıvam hazırlayıp lekeye iyice yedirin. O halde 24 saat bekletin. Daha sonra güzelce durulayın.

Pas metalin nemlenmesi sonucu deformasyona uğraması ile oluşur. Halıdaki pas lekeleri genelde metal ayaklı masalardan, koltuklardan, sandalyelerden veya petek akıtmalarından meydana gelir. Bunları engellemek elinizde. Metal olan bölgeler halıdan olabildiğince uzak tutulmalıdır.

Halınızdaki pası öncelikle elektrikli süpürge ile çekebildiğiniz kadar çekiniz. Deterjan sulu temiz ve beyaz bir bezle pası silmeye çalışın, pas çıkıyorsa bu işlemi çıkana kadar tatbik edin. Yok çıkmıyorsa, yukarıda tarif ettiğimiz limon tuzunu deneyin.