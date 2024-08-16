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Siyaset Partiyi tabela partisi yapmaya kararlı! Can Atalay'ın derdi milliyetçi Müsavat’ı gerdi
Siyaset

Partiyi tabela partisi yapmaya kararlı! Can Atalay'ın derdi milliyetçi Müsavat’ı gerdi

Yeniakit Publisher
2024-08-16 17:02:00 -
Partiyi tabela partisi yapmaya kararlı! Can Atalay'ın derdi milliyetçi Müsavat’ı gerdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cuma günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü Meclis toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Can Atalay’ın milletvekilliğiyle ilgili yaşanan sürece dair TBMM'yi sert bir dille eleştiren Dervişoğlu, Atalay’la ilgili hukuki bir usulsüzlüğün söz konusu olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cuma günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü Meclis toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Can Atalay’ın milletvekilliğiyle ilgili yaşanan sürece dair TBMM'yi sert bir dille eleştiren Dervişoğlu, Atalay’la ilgili hukuki bir usulsüzlüğün söz konusu olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cuma günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü Meclis toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Can Atalay’ın milletvekilliğiyle ilgili yaşanan sürece ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Dervişoğlu, "Ortada gasp edilen bir hak var. Yanlış uygulamalar sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlar var. Sürecin doğru yönetilmediği konusunda ortak bir kanaat mevcut" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın yanlış uygulamalarla süreci daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarına yerel mahkemelerin uymak zorunda olduğunu hatırlattı. Ancak, Meclis'e gelen ve okutulan kararın, ilk derece mahkemesinin değil, Yargıtay’ın kararı olduğunu söyleyen Dervişoğlu, bu durumun usulsüzlük anlamına geldiğini söyledi.

Meclis Başkanı’nın, bu tür tartışmalı adımları yurt dışındayken attığını vurgulayan Dervişoğlu, Meclis’in zor bir durumda olduğunu belirtti. Cuma günü olağanüstü toplanacak Meclis’in bu şartlarda bir karar almasının veya bir oylama yapmasının mümkün olmadığını savunan Dervişoğlu, "Temennim odur ki adalet müessesesi, Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığı bu sorunu çözmek yolunda doğru bir adım atabilir" dedi.

Dervişoğlu, demokrasilerin çözüm tükenmezliğine dikkat çekerek, yargı organları arasındaki güç tartışmasının TBMM'nin iradesine zarar verdiğini söyledi. Can Atalay’ın TBMM kürsüsünden yemin etmesi ve yerine oturması gerektiğini belirten Dervişoğlu, hukukun işlerliğine vurgu yaptı. "Şimdi siz, milletvekili olmayan birisinin milletvekilliğini sonlandırıyorsunuz. Hukuku işletmekten kaçınırsanız, siyaseti de zor durumda bırakırsınız ve demokrasiyi tartışılır hale getirirsiniz" şeklinde konuştu.
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