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Gündem Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası
Gündem

Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:54:00 -
Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası

CHP'ye yakın anketçi Mehmet Ali Kulat "Kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olacak" diyerek Mansur Yavaş'ın adını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın anketçi Mehmet Ali Kulat, açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber'e konuşan Kulat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını ileri sürerek "Aday adayıdır demiyorum. Kesinlikle adaydır diyorum" dedi.

CHP'nin Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile bu kararın Mansunr Yavaş'ı durdurmayacağını söyleyen Kulat "Seçmenden 100 bin imza toplar bağımsız aday olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilir" dedi.

 

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