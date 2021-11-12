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Gündem Partisini bu sözlerle duyurdu! Nihat Doğan: 2023'te adayım
Gündem

Partisini bu sözlerle duyurdu! Nihat Doğan: 2023'te adayım

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız olan Nihat Doğan 2023 yılındaki seçimlerde siyasete atılacağını söyledi. "Özgürlükçüler kazanacak, diktatörler kaybedecek" diyen Doğan, "HDP'den de aday olabilirim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:03:00 -
Partisini bu sözlerle duyurdu! Nihat Doğan: 2023'te adayım

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız olan Nihat Doğan, katıldığı bir programda şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtti.

"2023'te siyaset yapacağım"

"Özgürlükçüler kazanacak diktatörler kaybedecek" diyen Nihat Doğan, "Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz" dedi.

"HDP'den de aday olabilirim"

Seyhan Soylu, "Nerede hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" ifadelerini kullandı.

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