Partisinde Muharrem İnce'ye şok! "Genel başkana rozetini fırlattı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Tekirdağ teşkilatıyla yaptığı bir toplantıda gergin anların yaşandığı ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; Muharrem İnce, 25 Nisan günü Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanı Bora Küçükçetin ve il teşkilatıyla genel merkezde toplantı yaptı. Toplantının ardından Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı'ndan 80 kişi istifa etti.

"Genel başkana rozetini fırlattı"

Tartışmaların yaşandığı toplantıyı anlattan Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanı Bora Küçükçetin, "13 ay önce kuruluş görevi bana verildi. Bugüne kadar da 642 üye kaydettik. Bu muhalif grubun il başkanıyla ilgili talepleri vardı, yani kendilerinin belirledikleri ismin il başkanı olmasını istiyorlardı" dedi.

Toplantının çok gergin geçtiğini ve istediğini alamayan muhalif grubun toplantıyı terk ettiğini ifade eden Bora Küçükçetin, "Çerkezköy İl Başkanının saygısızlığı oldu, genel başkana rozetini fırlattı” diye sözlerini sürdürdü.

"Fırlatmadı, masaya koydu"

Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Ayhan Duran ise tartışmayı şöyle aktardı:

"Ali Çalışkan, 'Ben bu şartlarda görev yapmak istemiyorum' diyerek rozeti ve parti binası anahtarını Muharrem İnce’nin önüne koydu. İlçe Başkanı rozeti ve anahtarı bırakınca, Genel Başkan da ‘bunun yeri burası değil, bu makamlar böyle bırakılacak makamlar değil’ deyip geri ittirdi. Sonra ilçe başkanı da Muharrem İnce’ye rozeti ve anahtarı ittirdi. Fırlatma şeklinde olmadı."