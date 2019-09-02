"Partisi, Netanyahu'nun gitmesi için dua ediyor"

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Beytenu (Evimiz İsrail) partisinin lideri Avigdor Liberman’ın, üst düzey Likud yetkilileriyle, parti lideri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ‘olası düşüşünü’ tartıştığı iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Liberman, parti üyelerine, kapalı bir toplantıda Likud partisinden Knesset mensupları, belediye başkanları ve merkez komite üyeleri ile bir araya geldiğini ve pek çoğunun Netanyahu’nun gitmesi için dua ettiğini söyledi.

"Dua ediyorlar"

Haberde, toplantının tarihi ve yeri hakkında herhangi bir bilgi yer almadı. Haberde, Liberman’ın “Likud’un en az üçte ikisi, Netanyahu’nun (hükümet kurmak için gerekli olan) 61 sandalye kazanmaması için dua ediyor” ifadeleri aktarıldı.

İddiaya göre Liberman, yaptığı açıklamada “Ondan (Netanyahu’dan) kurtulmak için ne kadar hevesli olduklarına inanmak zor” dedi.

Liberman’a göre, Netanyahu hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu oluşturmazsa, söz konusu Likud mensupları bir yıl içerisinde üçüncü bir seçim yapılması kararına destek vermeyecek ve bu durumu, Likud’un adayını değiştirmek için bir fırsat olarak kullanacak.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Ganz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifak’ın iki numaralı ismi Yair Lapid ise, habere ilişkin “Liberman haklı. Likud bundan bahsediyor ve artık fısıltılarla değil” yorumunu yaptı.