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Siyaset Partisi gençleri dağa kaçıran HDP'li milletvekili Tiryaki, öğrenciler için endişeli
Siyaset

Partisi gençleri dağa kaçıran HDP'li milletvekili Tiryaki, öğrenciler için endişeli

Diyarbakırlı annelerin çocuklarını dağa kaçırdığı gerekçesiyle HDP binası önünde yaptığı eylemleri görmezden gelen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, koronavirüs sürecinde öğrencilerin okul hayatına devam etmesiyle ilgili endişe duyduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:09:00 - 2020-10-19 20:12:53
Partisi gençleri dağa kaçıran HDP'li milletvekili Tiryaki, öğrenciler için endişeli

Çocukları HDP tarafından dağa kaçırıldığı için HDP binası önünde eylem yapan Diyarbakırlı anneleri görmezlikten gelen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir." dedi.

HDP'li vekilin öğrencilerle ilgili endişesi

Tiryaki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında eğitim-öğretime ara verilmesinin de bulunduğunu, öğrencilerin 6 ay örgün eğitimden uzak kaldığını belirtti. 

Uzaktan eğitimin pek çok sorunu da ortaya çıkardığını, milyonlarca öğrencinin bilgisayar, internet, televizyon gibi uzaktan eğitim araçları ile elektrik alt yapısına sahip olmadığını ifade eden Mehmet Ruştu Tiryaki, "Öğrencilerin neredeyse yüzde 25'i pandemi sürecinde hiçbir kaynağa ulaşamadı, eğitim alamadı. Ailelerin fikirleri alındığında genel olarak EBA programının yararlı olmadığını dile getirdiler." diye konuştu.

HDP'li vekilin tablet yalanı

Tiryaki, uzaktan eğitimin, öğretmenlerin yaygın biçimde daha önce deneyimlediği bir eğitim biçimi olmadığını, bunun da eğitimde sorunlara yol açtığını savundu.

Türkiye'de eğitim sisteminde var olan sorunlara Kovid-19 salgını sürecinde yenilerinin eklendiğini öne süren Mehmet Ruştu Tiryaki, "Yaklaşık 4 milyon öğrencinin internet erişimi, bilgisayar ve tableti bulunmuyor. Ücretsiz internet ve bilgisayar konusunda Milli Eğitim Bakanlığı gerekli adımları atmadı. Eğitim, en temel insan haklarından birisidir. Bireylerin eğitim ve yaşam hakkı bütündür. Öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Öte yandan MEB ücretsiz tablet dağıtımını sürdürüyor. Devletin dağıttığı ücretsiz tabletten tüm öğrenciler faydalanabiliyor.

 

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