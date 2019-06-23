0553 313 94 23

"Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"- "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor"

23 Haziran 2019 Pazar 22:24
"Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadesini kullandı.

Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:24
  1. AA
  2. İstanbul seçimleri
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husiler Suudi Arabistan’da havalimanını vurdu: 1 ölü, 7 yaralı
    1. Husiler Suudi Arabistan’da..
    2. İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a..
    3. Ekrem İmamoğlu: “Beni kutlayan sayın..
    4. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16..
    5. İmamoğlu’nun seçimi kazanması İBB..
    6. Ordu'da otomobilin çarptığı anne ve..
    7. Basketbol: Hazırlık maçı
    8. Kütahya’da ’Cazın Kartalları’ndan..
    9. Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü
    10. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    11. Gaziantep’te motosiklet ile otomobil..
    12. BM'den Etiyopya'da yerel hükümete..
    13. Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
    14. Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet..
    15. Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    16. Kahramanmaraş’ta otomobil ile..
    17. İmamoğlu’nun başarısı, Çeşme’de de..
    18. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    19. Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
    20. Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!