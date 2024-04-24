‘Partiden ayrılacak son kişi’ diyordu Akşener’in en güvendiği isim CHP’ye göçtü

Meral Akşener’in partiden ayrılmaz dediği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İyi Parti’den istifa ederek CHP’ye katıldı. Daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partiden en son ayrılacak dediği kişi de istifasını verdi.

Akşener, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: Şimdi Ayşe Sibel Hanım Allah şahittir herhalde partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim, çünkü bir kadındı iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu.

Rozetini Özgür Özel taktı



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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti’den istifa edip CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na CHP rozeti taktı.

Özel, İstanbul 3. Bölge'den milletvekili seçilen Aslı Sibel Yanıkömeroğlu'na yönelik "İstanbul 3. Bölge'de zaten bir milletvekilinin eksikliğini çok hissediyorduk. Depreme karşı verilecek çalışmalarda Meclis’teki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisini grubumuza hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.