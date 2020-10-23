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Siyaset Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı
Siyaset

Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı

CHP’den istifa ederek parti çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül, CHP’den dışlanarak memleket hareketini başlatan Muharrem İnce’den hızlı davrandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:23:00 - 2020-10-23 16:32:08
Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı

CHP’den dışlanan Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları gündeme gelmişken, CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül’ün daha önce davrandığı görüldü.

2019 yılının Ocak ayında CHP’den istifa ettiğini açıklayan Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı.

Yusuf Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı,

“Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”

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