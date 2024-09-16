  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Siyaset Partide kan kaybı sürüyor! Bu kez belediye başkanı istifa etti!
Siyaset

Partide kan kaybı sürüyor! Bu kez belediye başkanı istifa etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 15:21:00 -
Partide kan kaybı sürüyor! Bu kez belediye başkanı istifa etti!

İstifaların devam ettiği İYİ Parti'de yeni deprem: Bingöl'de Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar İYİ Parti'den istifa etti.

Belediye Başkanı Uçar gazetecilere yaptığı açıklamada, Yedisu'da yaşayan seçmenin teveccühü ile 31 Mart'ta belediye başkanı seçildiğini anımsattı.

Uçar, şunları kaydetti:

"Seçilmiş olduğum parti açısından da bu sonuç büyük bir başarı olarak görülmeliydi. Ancak seçildiğim tarihten bugüne kadar İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve il teşkilatı dışında İYİ Partinin herhangi bir biriminden destek görmedim. Partinin üst düzey yetkililerinden ve İYİ Partili milletvekillerinden de herhangi bir destek gerek belediyemize ve gerekse halkımız ziyaret edilerek gösterilmedi. İlçe halkımızın bu konudaki talepleri ve bireysel olarak gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ederek Yedisu halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bağımsız olarak başkanlık görevime devam edeceğim. Almış olduğum bu karar partinin genel merkezi ve seçilmiş İYİ Partili milletvekillerimizin olumsuz ve alakasız tavırlarından kaynaklanmaktadır. Bu karar, ilçe halkımızın ve kanaat önderlerimizin düşünce ve görüşleri de alınarak, uzun bir süreçte en ince ayrıntısına kadar sebep ve sonuçları değerlendirilerek alınmıştır."

Uçar, bu süreçte kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, kararın ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Parti teşkilatında toplu istifa depremi!
Parti teşkilatında toplu istifa depremi!

Siyaset

Parti teşkilatında toplu istifa depremi!

İYİ Parti'de deprem! Bir isim daha istifa etti
İYİ Parti'de deprem! Bir isim daha istifa etti

Spor

İYİ Parti'de deprem! Bir isim daha istifa etti

İYİ Parti'den bir istifa daha! Milletvekili sayısı 30'a düştü
İYİ Parti'den bir istifa daha! Milletvekili sayısı 30'a düştü

Siyaset

İYİ Parti'den bir istifa daha! Milletvekili sayısı 30'a düştü

41 istifa daha! Partide büyük deprem
41 istifa daha! Partide büyük deprem

Siyaset

41 istifa daha! Partide büyük deprem

İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı
İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı

Medya

İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

müslüman ve kavgacı

siyasal münafık ip beter olsun!

İyi yapmış geç kalmış

İyi ğartidiye bir parti yok!CHP ye DEM ile birlikte oy vermek için oluşturulan bir örgüt düzenek hepsi bu!DEM ile farkı yok ikiside CHP ye çalışıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23