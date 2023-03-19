Parti yetkilileri duyurdu! Erbakan ittifak kararını verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'na katılmaya davet edilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın, tamamladığı parti içi istişarelerinin ardından kararını yarın açıklayacağı öğrenildi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yeniden Refah Partisi Basın Danışmanı ve Milli Nizam Genel Yayın Yönetmeni Şerif Varol, "Çok soruluyor, ittifak kararımızı inşallah pazartesi açıklayacağız." dedi ve kamuoyunu, "O zamana kadar resmi olanlar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin." ifadeleri ile uyardı.

Varol sözlerini, "Milli Görüş lideri Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın alacağı her kararın arkasında olacağız. Erbakan ferasetine güvenin." mesajı ile tamamladı.



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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmak için kendisini ziyaret eden AK Parti heyetine 30 maddelik talep listesi sunmuştu.

Erbakan'ın talepleri arasında aile yapısının korunmasına yönelik şartlar belirtilerek, LGBT derneklerinin kapatılması ile 6284 sayılı yuva yıkan kanunun uygulamadan kaldırılması istekleri yer almıştı.