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Siyaset Parti yetkilileri duyurdu! Erbakan ittifak kararını verdi
Siyaset

Parti yetkilileri duyurdu! Erbakan ittifak kararını verdi

Yeniden Refah Partisi Basın Müşaviri Şerif Varol, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusundaki kararın açıklanacağı tarihi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 16:44:00 -
Parti yetkilileri duyurdu! Erbakan ittifak kararını verdi

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'na katılmaya davet edilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın, tamamladığı parti içi istişarelerinin ardından kararını yarın açıklayacağı öğrenildi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yeniden Refah Partisi Basın Danışmanı ve Milli Nizam Genel Yayın Yönetmeni Şerif Varol, "Çok soruluyor, ittifak kararımızı inşallah pazartesi açıklayacağız." dedi ve kamuoyunu, "O zamana kadar resmi olanlar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin." ifadeleri ile uyardı.

Varol sözlerini, "Milli Görüş lideri Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın alacağı her kararın arkasında olacağız. Erbakan ferasetine güvenin." mesajı ile tamamladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmak için kendisini ziyaret eden AK Parti heyetine 30 maddelik talep listesi sunmuştu.

Erbakan'ın talepleri arasında aile yapısının korunmasına yönelik şartlar belirtilerek, LGBT derneklerinin kapatılması ile 6284 sayılı yuva yıkan kanunun uygulamadan kaldırılması istekleri yer almıştı.

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Yorumlar

Sitting bull

Cok naz yaptiniz be Oyle degilmi?

Fırat Kalkanı

Bu arkadaşında yanında rahmetli babasının kulağına ingiliz damadı temel gibi üfleyen sızma tipler varsa, bunun sonu fitneye uşaklık çıkar. Benim için samimiyet testiniz bugün söylenecek söz içindi, yarın için değil. Samimiyet testinde Sınıfta kaldın Fatih Erbakan.
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