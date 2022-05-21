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Siyaset Parti üyeleri de olsa başörtülüye bakışları işte bu! CHP'li Engin Altay'dan dikkat çeken surat
Siyaset

Parti üyeleri de olsa başörtülüye bakışları işte bu! CHP'li Engin Altay'dan dikkat çeken surat

Maltepe'de yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç'a bakışı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 01:41:00 -
Parti üyeleri de olsa başörtülüye bakışları işte bu! CHP'li Engin Altay'dan dikkat çeken surat

2023'te yapılacak genel seçim yaklaşırken ana muhalefet partisi olan CHP, muhafazakar seçmenlere yönelik çalışmalar başlattı.

Bu kapsamda CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan başörtülü Avukat Sevgi Kılıç, parti meclis üyeliğine seçildi.

19 Mayıs etkinliğinde şaşırtan kare

Muhafazakar seçmene yönelik olarak yorumlanan hamlenin ardından dün, dikkat çeken bir kare kameralara takıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe'de etkinlik düzenledi.

Altay'dan başörtülü Kılıç'a sert bakış

Düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'li milletvekilleri ve parti üyeleri sahneye çıktı.

O anlarda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, başörtülü CHP'li PM üyesi Sevgi Kılıç'a bakışı dikkatlerden kaçmadı.

 

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