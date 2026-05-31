650 gram doğdu, hayata tutundu! “Leyloş” 4 ay sonra evine kavuştu

Antalya’da 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla İlge Yalçın bebeğin yaşam mücadelesi, ailesine büyük bir sevinç yaşattı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremde Malatya'da yaşayan Duygu Yalçın (33) ile eşi Ali Yalçın (35), ev ve iş yerleri yıkılınca Antalya'ya yerleşti. Burada yeni bir hayat kuran çift, ilk yavrularını kucaklarına almaya hazırlanırken, Duygu Yalçın'ın rahim ağzı açıklığı nedeniyle bebek 24 haftalık dünyaya geldi. 650 gram ağırlığında, 33 santim boyundaki bebeği gördüğünde hissettiklerini, "Hamilelikte karnımda çok bir şey hissedemeden, karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik" sözleriyle anlatan Duygu Yalçın, o sürecin çok zor olduğunu söyledi. Bebeğini öyle görünce çok ağladığını belirten Duygu Yalçın, "Ne olduğunu anlayamamıştık. Çok da korktuk. Çünkü gerçekten küçücüktü. Öyle orada, yenidoğan yoğun bakımda yatıyordu. Cihazlara, makinelere bağlıydı" dedi.

“Hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor”

Doğduğunda bebeğini hiç kucağına alamadığını belirten Yalçın, "O çok zor. Tarifi yok. Ben kelimelerle anlatamam onu. Karnınızda taşıyorsunuz. Hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Her şey çok ani gelişiyor. Bebeğinizi kucağınıza alamıyorsunuz. Yani o hayal ettiğiniz olay yok. Çok zor bir andı bizim için. İlk kez kuvözde gördük kızımızı. Çünkü çok ani müdahale gerekiyordu" diye konuştu.

'Leyloş' diye seslendikleri bebeğini ilk kez üç hafta sonra kucağına aldığını anlatan Duygu Yalçın, "Çok güzel bir duyguydu, kelimelerle anlatılmaz. Bebeğimizin ne kadar güçlü olduğunu, onu ilk kucağıma aldığımda hissettim. 800 grama çıkmıştı. Kucağıma aldığımda atletimin içine giriyordu. Küçücüktü, tutamadım bile. Hemşirelerimiz yardımcı oldular. Hiç kıpırdayamadım kucağıma verdiklerinde. Onun çok güçlü olduğunu o an hissettim" dedi.

“Çok şükür”

Anne Yalçın, Doç. Dr. Ali Annagür'e teşekkür ederek, "Hocamız çok telkin etti. Gerçekten çok şanslı hissediyoruz hocamıza denk geldiğimiz için. Aynı zamanda yenidoğan hemşirelerimize teşekkür ederiz. Bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Eşim çalıştığı için gelemediğimiz zamanlar oldu. Hep fotoğrafları attılar bize. Onların emeğiyle, sabrıyla, Leyloş'un gücüyle buraya kadar geldik. Çok şükür" diye konuştu.

Baba Ali Yalçın da "O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Önce Allah'a, sonra doktorlara, hemşirelere güvendik. Kızımız güçlü çıktı maşallah" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yenidoğan (Neonatoloji) Uzmanı Doç. Dr. Ali Annagür ise Leyla bebeğin 24 haftalık 650 gram dünyaya geldiğini, kaybedilme ihtimali yüksek bir bebek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Annagür, "Erken doğan bu bebeklerde kalp, akciğer, beyin, göğüs, bağırsak gibi tüm sistemlerle ilgili karşımıza komplikasyonlar çıkma ihtimali yüksek. 24 hafta ve altında doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 50'si kaybedilir. Yaşayanlarda özürlü oranı yüksek oluyor. Ama günümüzdeki teknolojik gelişmeler, tedavi seçeneklerinin daha iyiye doğru gitmesinin, bebeklerin sağlıklı, özürsüz bir şekilde hayata tutunmalarına büyük katkısı oluyor" diye konuştu.

Leyla bebeğin inatla yaşama tutunduğunu anlatan Doç. Dr. Annagür, "Biz bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık. Leyla, annesi ve babası, onların duası sayesinde bugünlere ulaştık. Biz Leyla'yı yaklaşık 4 ay kadar misafir ettik. Sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşturmakta aracı olmaktan mutluyuz" dedi.

Leyloş’un ailesi, yılın ailesi seçildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör de rahim ağzı açıklığının genelde doğuştan rahmin yapısında bir problem nedeniyle oluştuğunu belirtti. Op. Dr. Şengör, "Rahmin yapısındaki bu şekil bozuklukları karşımıza rahim ağzı yetmezliği olarak çıkıyor. Biz bu durumu genelde 13-14'üncü haftada dikiş atarak önlemeye çalışıyoruz. Ama bazen gözden kaçabiliyor. Bebek büyürken rahmin aynı hızla büyüyememesinden dolayı bebeğin yerine sığmaması ve rahim ağzı kısalığından dolayı erken doğum gerçekleşiyor" diye konuştu. Leyla bebeğin annesinde de aynı durum söz konusu olduğu için 24'üncü haftada erken doğum gerçekleştiğini kaydeden Op. Dr. Şengör, "Yenidoğan yoğun bakımın desteği ve iyi bakımları sayesinde çok şükür sağlam, sağlıklı olarak bebeğimizi taburcu ettik" dedi. Leyla bebeğe hastane yönetimi tarafından kep ve cübbe giydirilirken, ailesine de 'Yılın Ailesi' belgesi verildi.