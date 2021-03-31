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Siyaset Parti rozeti takarak CHP Grup Toplantısı'na katıldı: İşte hafızalara İslam düşmanlığı ile kazınan İlyas Salman
Siyaset

Parti rozeti takarak CHP Grup Toplantısı'na katıldı: İşte hafızalara İslam düşmanlığı ile kazınan İlyas Salman

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'na parti rozeti takarak katılan İlyas Salman, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan sanatçı olmaz' sözlerini getirirken, CHP'li oyuncu bozuntusunun; İslam'a, Müslümanlara ve AK Parti seçmenine ettiği hakaretler de hafızalardaki yerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 00:51:00 - 2021-03-31 00:53:01
Parti rozeti takarak CHP Grup Toplantısı'na katıldı: İşte hafızalara İslam düşmanlığı ile kazınan İlyas Salman

 Yeniakit.com.tr 

İlyas Salman bugün CHP Grup Toplantısı'na parti rozeti takarak katıldı. Salman'ın Grup Toplantısı'na CHP parti rozeti takarak katılması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Yalakadan sanatçı olmaz' sözlerini akıllara getirdi.

Sicili kabarık oyuncu bozuntusu

Yeşilçam'da birkaç filmde rol aldıktan sonra tarihe karışan oyuncu bozuntusu İlyas Salman, günümüze kadar İslam'a ve Müslümanlara hakaret ederek gündemde kaldı. Salman, geçmiş dönemde yaptığı bir konuşmasında, 'Çocuklarımızın zihnini zorunlu din dersi ile zehirleyecekler' diyerek yüce İslam'ı hedef almıştı. Türk Solu adlı FETÖ'cü yayın organında yazan Salman, o dönem Posta gazetesine verdiği röportajında da İslam'a olan kinini dışa vurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Vaaz ver deseler, Komunist manifestoyu Arapça okurum'

-FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Türk Solu Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor musunuz?

"Hayır. Yazılarım Mustafa Kemal yanlısı bağımsız yazılardı. Yeni Şafak da 'Bizde yazar mısın?' diye çağırsa yazarım. Ya da Bostancı Camii'nden çağırıp 'Vaaz verir misin?' deseler gidip Komünist Manifesto'yu Arapça okurum."

Alçak yüzünü defalarca gösterdi

Hafızalara İslam düşmanlığı kazınan Salman, 2010 yılında da "İslam'ı kabul etmiyorum." sözleri ile Müslüman olmadığını ilan etmişti. Müslüman olmadığını ilan eden Salman, aynı konuşmasında Ak Partiye oy veren kesime 'aptal' diyerek hakaret etmişti. Öte yandan 2012 yılında Antalya Film Festivali'nde konuşan Salman, refendumDa 'evet' oyu kullananlara 'sığır' diyerek alçak yüzünü bir kez daha gözler önüne sermişti. İlyas Salman bir başka röportajında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan sanatçıları eleştirerek, 'Ben o ödülü asla almazdım çünkü, o akılsız halkın verdiği oylarla Cumhurbaşkanı oldu' demişti.

Bekaroğlu ve İslam'ın tepkisi ne olacak?

İslam düşmanı sözleri ile hafızalara kazınan İlyas Salman'a, Mehmet Bekaroğlu ve Cihangir İslam'ın ne tepki vereceği ise merak konusu.

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