Parti kaynıyor! Yeni iddia: CHP'de rüşvet ve tehdit!

YENİAKİT.COM.TR - 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, kurultay baskısını yapan muhaliflerin engellendiğine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Delegelerin imza çektiği haberlerinin ardından 'rüşvet' ve 'tehdit' iddialarında bulunan Yarkadaş "Bir kurultay delegesi, masrafını notere kendi cebinden ödediği imzasını geri çekiyorsa; ya tehdit ya da zengin edilmiştir! Benim tanıdığım CHP delegeleri kararlarının arkasında durur... İMZALARIN GERİ ÇEKİLDİĞİ YALANINA İNANMAYIN..." ifadesinde bulundu.

İşte o paylaşım: