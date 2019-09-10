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Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandıran Ali Babacan, yeni partinin 2020'ye kadar kurulacağını söyledi. Aynı zamanda Babacan, yeni parti çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında da açıklama yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 09:07
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan yeni parti çalışmaları hakkında konuştuğu Karar gazetesine “2020’ye kalmadan partiyi kuracağız” dedi.

"2020 gelmeden..."

Gazetenin manşetten verdiği habere göre Babacan, Yıldıray Oğur ile Ahmet Taşgetiren’in sorularına yanıtında şunları kaydetti:

“AK Parti’nin kuruluş döneminin şartları ile bugünün şartları çok farklı. Dolayısıyla bugünkü çalışmanın hem kaynaklandığı ortam hem de nihayetinde hedeflediği kitle 2001 şartlarına göre çok çok farklı. 2020 gelmeden çalışmalarımızı tüzel kişiliğe dönüştürerek ortaya çıkmayı düşünüyoruz.”

Gül ve Davutoğlu açıklaması

Babacan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili ise şunları söyledi:

“Abdullah Bey çalışmalarımıza destek veriyor. Bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Ama hukuki ve siyasi sorumluluk kimdeyse, nihai yetkinin de o insanların üzerinde olması gerekiyor. Ahmet Bey ilmine saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz biri. Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı.”

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:07
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