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Siyaset Parti de ülke de içki masasından yönetilmez!
Siyaset

Parti de ülke de içki masasından yönetilmez!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 09:48:00 - 2024-08-26 09:54:48
Parti de ülke de içki masasından yönetilmez!

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in bugünkü yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

CHP’ye yakın bir gazeteci, Özgür Özel’in nasıl “alemci” olduğunu anlattı. Ertesi gün Özel, bu gazeteciyi arayarak, “Artık dışarı çıkamıyorum, genel başkan olduktan sonra evde içiyorum” dedi.

2021 yılında, “İki kadeh günah değil” çıkışıyla tepki çeken Özel, evde takılmaya devam ettiğini söyledikten sadece saatler sonra HaberTürk canlı yayınına çıktı, “Hamas’a terör örgütü demedim” ifadesini kullandı.

Yine saatler sonra, Özel’in rakılı doğum günü kutlaması görüntüleri servis edildi. Bu kutlamaya yayından önce mi, sonra mı katıldığı merak konusu oldu… Zira kafası güzel olacak ki, Özel daha önce ne dediğini unutmuştu!..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz Haziran’da, “Hamas’ın yaptığı bir terör eylemidir kardeşim. Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı.” diyen Özgür Özel…

Bu açıklamasını İsrail Başkonsolosu Rami Hatan’ı yayınına çıkarıp siyonist propaganda yaptıran Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında söylemeyi tercih etmişti!..

Hatta CHP’nin kendi internet sitesine bakın…

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